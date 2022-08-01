Создать 8 фото для маркетплейса

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Закрыт11 заявок692 просмотра

Создание 3д модели и локаций близких как во вложении только подставка в белом цвете

3 года назад
guest_16593811777448
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ibeeart
Павел 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
3 года назад
$100
5 дней
Отличный заказчик, рекомендую. Своевременная подача материала и информации.

Заявки фрилансеров

Дмитро
 
24 года
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Лучший 3D-художник марта
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3 года назад
ibeeart
Павел 
36 лет
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Олександр
 
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