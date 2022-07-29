Требуется дизайнер для создания рендеров доски с нардами. Необходимо подготовить красивые изображения готового продукта на основе прототипа, представленного в прикрепленных файлах. Возможна предоставление дополнительных фотографий прототипа для большей точности.
3d модель мягкой корзины
Мне нужна 3d модель корзины в программе SOLIDWORKS с деревом построения.
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