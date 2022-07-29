3d модель мягкой корзины

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Закрыт3 заявки612 просмотров

Мне нужна 3d модель корзины в программе SOLIDWORKS с деревом построения.

SolidWorks
3 года назад
guest_16591122061637
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