Работы в 3D MAX

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт8 заявок623 просмотра

От 10 до 25 работ. Легкие по выполнению. Более подробно могу рассказать в мессенджерах. ( работы для получения зачета в вузе, по типу создать персонажа из фигур, легкого натюрморта из простых фигур и тд)

3ds Max
3 года назад
guest_16407251367911
3 года в сервисе
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Заявки фрилансеров

Люба
 
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