Требуется разработка 3D-макета памятника. В задаче необходимо учесть детали, указанные в прикреплённом файле. Укажите сроки выполнения и стоимость работы.
Работы в 3D MAX
От 10 до 25 работ. Легкие по выполнению. Более подробно могу рассказать в мессенджерах. ( работы для получения зачета в вузе, по типу создать персонажа из фигур, легкого натюрморта из простых фигур и тд)
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