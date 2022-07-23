3d анимация

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт11 заявок753 просмотра

Ищу аниматора, нужны ролики как на каналах

1. https://www.youtube.com/channel/UCbMpFz0ZsIcqjVq09pfFJsA

2. https://www.youtube.com/channel/UCdfvgIs3R-jvlF10FYVLg2A

модельки для создания имеются

возможно долгосрочное сотрудничество

3 года назад
guest_
Дарья 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Лев
 
24 года
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