3d modeller
Добрый день! Меня зовут Даниил и я занимаюсь 3д моделированием и дизайном.
В основном, специализируюсь на скульптинге в zbrush. Могу создать для вас модель любой сложности.
Так же владею навыками векторной и растровый графики, есть опыт в полиграфии.
Последние пол года активно развиваюсь в анимации.
Готов к любым интересным проектам.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Барельеф для ЧПУ1 просмотр
- Моделирование для ЧПУ32 просмотра
- Моделирование под печать8 просмотров
- Визуализация Ford Mustang Shelby gt5008 просмотров
- Визуализация Окон5 просмотров
- Моделирование для ЧПУ3 просмотра
- Моделирование под печать2 просмотра
- Моделирование под печать2 просмотра
3D-графика
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$10/час
от $100от 1 дня
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