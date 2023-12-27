3d modeller

Добрый день! Меня зовут Даниил и я занимаюсь 3д моделированием и дизайном.

В основном, специализируюсь на скульптинге в zbrush. Могу создать для вас модель любой сложности.

Так же владею навыками векторной и растровый графики, есть опыт в полиграфии.

Последние пол года активно развиваюсь в анимации.

Готов к любым интересным проектам.