Ищем 3D-моделлера для создания модели кресла в 3ds Max (желательно 2022) с использованием V-ray 5. Модель должна быть реалистичной и соответствовать размерам и развертке. Допускается разработка в Blender с последующим переводом в Max. Полное ТЗ будет предоставлено после отклика.