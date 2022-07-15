Есть смоделированная лестница, вот кадры https://disk.yandex.ru/i/iAEtLCmlSNPxuw вот ее модель https://projekte.sema-server.com/webviewer/index.html?model=DE65C1BF-E331-4D42-9D74-E021340599F5#ru вот экспорт в dxf https://disk.yandex.ru/d/pufAoKDlf5XnDw если нужны другие форматы пишите. Нужно смоделировать заходной столб , он будет стоят на заходе, на месте столба который сейчас стоит, есть только такие фото этого столба верх: https://disk.yandex.ru/d/bgTkvpMjQDhXWQ низ: https://disk.yandex.ru/d/FZrbQiTU7ebGvw , и основание у столба должно быть диаметром 170х190мм, в идеале столб сделать телом, чтобы потом можно было отдавать на станки формат stl, но нужна и визуализация его, для согласования с заказчиком