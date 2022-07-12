Требуется разработка цветной подарочной коробки в виде мавзолеев с обозначениями линий сгиба и отреза. Исполнитель должен создать файл в формате jpeg, который можно распечатать на плотной бумаге, вырезать и собрать без склеивания. Прилагаются фото мавзолеев для ориентира. Возможен видеообзор для уточнения деталей.