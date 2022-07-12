Вписать в 3D рамку название и объединить их ,формат stl

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Закрыт15 заявок584 просмотра

Вписать в 3D рамку название и объединить их ,формат stl

Есть 3d модель рамки  нудно настроить размер  для чипу станка   сделать надпись  и объеденить  все в одно целое

размер рамки должен быть  2060х60

3 года назад
anred1997
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