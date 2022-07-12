Требуется создание 3D-моделей мебели с использованием 3Ds Max 2022 и V-ray 5. Необходимо составлять правильную геометрию с PBR текстурами, а также создавать модели по фотографиям и референсам. Ожидаются исходники моделей, а не финальная визуализация. Предпочтительно долговременное сотрудничество.
Вписать в 3D рамку название и объединить их ,формат stl
Вписать в 3D рамку название и объединить их ,формат stl
Есть 3d модель рамки нудно настроить размер для чипу станка сделать надпись и объеденить все в одно целое
размер рамки должен быть 2060х60
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