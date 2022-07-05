VR/AR 3D

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт9 заявок311 просмотров

Всем привет. Нужно смоделировать модель, а так же проконсультироваться со знающими людьми. Более детальное ТЗ в лс. В предпочтении люди с портфолио и с опытом в данной сфере.

3 года назад
ibeeart
Павел 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
34 года
3 года в сервисе
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Станислав
 
29 лет
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Азамат
 
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Вероника
 
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Валерий
 
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2 дня назад
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