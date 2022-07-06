Разработать 3D-макет пандуса длиной 720 см и высотой 60 см с двойными перилами на высоте 70 и 90 см. Пандус должен иметь навес из профлистов и быть приклеен к предоставленному фото. Точность размеров не критична, макет предназначен для визуального понимания. Размеры на макете указывать не нужно.