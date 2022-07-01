3D модели бровей и ресниц

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
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Нужно нарисовать пять позиции бровей (образцы предоставлю) и пять позиций ресниц (образцы предоставлю) так называемая каноническая модель лица.

Это файл .obj - это файлы которые описывают 3D геометрию. Так вот что нам нужно.

Допустим возьмём брови (нужна текстура).

Нужно загрузить эту каноническую модель в какой-то 3D редактор, и на этом лице нарисовать брови (по образцам). Именно в

3D пространстве, потом это всё дело просто импортируется в .png - сам рисунок и в .obj -

который описывает где этот рисунок в 3D пространстве должен размещаться.

Это каноническая модель лица. С файлом .obj и файл .fbx - это ещё один формат 3D моделей.

Как вам будет удобнее с ним работать, но на выходе мне нужен именно .obj файл

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