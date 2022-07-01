Необходимо замоделировать 3D парашют и крепление для одного человека, используя предоставленные модели карабинов. Парашют должен выглядеть как на ветру. По возможности анимировать колебание парашюта (5 сек) и повесить его на пальму, чтобы создать эффект падения. Бюджет ограничен, задание несложное.
3D модели бровей и ресниц
Нужно нарисовать пять позиции бровей (образцы предоставлю) и пять позиций ресниц (образцы предоставлю) так называемая каноническая модель лица.
Это файл .obj - это файлы которые описывают 3D геометрию. Так вот что нам нужно.
Допустим возьмём брови (нужна текстура).
Нужно загрузить эту каноническую модель в какой-то 3D редактор, и на этом лице нарисовать брови (по образцам). Именно в
3D пространстве, потом это всё дело просто импортируется в .png - сам рисунок и в .obj -
который описывает где этот рисунок в 3D пространстве должен размещаться.
Это каноническая модель лица. С файлом .obj и файл .fbx - это ещё один формат 3D моделей.
Как вам будет удобнее с ним работать, но на выходе мне нужен именно .obj файл
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