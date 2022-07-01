замоделить:1) 3D парашют и крепление, сами карабины я дам готовые модели; парашют очень ПРИМЕРНО, главное помять чтобы выглядело как на ветру. Крепления на ОДНОГО человека (тоже ПРИМЕРНО).2) (по возможности) анимировать: чтобы парашют слегка колебался на ветру (5 сек)3) повесить парашют на пальму (пальму я дам), якобы парашют упал и висит (слегка колеблется на пальме), 5 сек.

Бюджет не большой, но и задание не сложное