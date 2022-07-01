3D модель головного убора

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Закрыт12 заявок817 просмотров

У меня есть головной убор. С него нужно снять размеры и создать 3D модель, желательно в программе 3DS max, для последующего изменения размеров и формы.

3ds Max
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