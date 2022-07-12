Всем здравствуйте. Ищу 3д аниматора. Мы создаем play and earn игру в жанре тамагочи.

Для первой демки нам нужны 9 анимаций питомца. (модель питомца есть)

Анимации необходимы для Unity 3D, цельным файлом .FBX. Все представленные анимации должны идти последовательно на одном таймлайне.

К файлу .FBX необходим будет текстовый документ .TXT с описанием на каких кадрах какая анимация расположена.

Например: 0 - 60 кадр = регулярная стоя. Все анимации должны плавно переходить из положения стоя и положения лежа на пуфике.

Подробности по ссылке — https://docs.google.com/document/d/1RNvDXcKtkG0OdfW5okRRDa55jvgH7jp-YpGJyfHF0rg/edit?usp=sharing

Срок — 2/3 дня. Готов доплатить за срочность.

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