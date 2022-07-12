Необходима ручная ретопология и создание рига для 3D-персонажа из Zbrush. Персонаж будет использоваться в анимации. Интересуют предложения по цене и примеры работ исполнителей.
Создать 9шт 3д-анимации
Всем здравствуйте. Ищу 3д аниматора. Мы создаем play and earn игру в жанре тамагочи.
Для первой демки нам нужны 9 анимаций питомца. (модель питомца есть)
Анимации необходимы для Unity 3D, цельным файлом .FBX. Все представленные анимации должны идти последовательно на одном таймлайне.
К файлу .FBX необходим будет текстовый документ .TXT с описанием на каких кадрах какая анимация расположена.
Например: 0 - 60 кадр = регулярная стоя. Все анимации должны плавно переходить из положения стоя и положения лежа на пуфике.
Подробности по ссылке — https://docs.google.com/document/d/1RNvDXcKtkG0OdfW5okRRDa55jvgH7jp-YpGJyfHF0rg/edit?usp=sharing
Срок — 2/3 дня. Готов доплатить за срочность.
Мой часовой пояс GMT+8
Дополнительно устроим созвон с нашим 3д специалистом для уточнения задачи.
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