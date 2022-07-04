Требуетя 3д моделлеры мебели в 3д макс

$70
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт7 заявок434 просмотра

Обязанности :

Владеть 3ds max желательно 2022

V-ray 5.

Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max.

Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, развертка, текстуры.

другие соответствия будут указаны в ТЗ. (без текстуры разрешается выполнять задание, но оплата за модель 50%)

Всю информацию и ТЗ мы вышлем вам в лс после отклика.

Там же объясняем по существующим вопросам

3ds MaxBlender
3 года назад
Nikens
Никита 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Олександр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Мария
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Костянтин
 
43 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
6 отзывов(-1)
3 года назад
Валерий
 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создать 9шт 3д-анимации

    Ищем 3D-аниматора для создания 9 анимаций питомца для игры в жанре тамагочи. Анимации должны быть подготовлены для Unity 3D в формате .FBX с текстовым документом, описывающим последовательность кадров. Все анимации должны плавно переходить из положения стоя и лежа. Срок выполнения 2/3 дня. Возможен созвон для уточнения деталей.

    Unity
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать ретопологию и риг для персонажа

    Необходима ручная ретопология и создание рига для 3D-персонажа из Zbrush. Персонаж будет использоваться в анимации. Интересуют предложения по цене и примеры работ исполнителей.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 3D модель головного убора

    Необходимо снять размеры с головного убора и создать его 3D модель в программе 3DS Max. Модель должна быть подготовлена для дальнейшего изменения размеров и формы. Ожидается качественная проработка деталей.

    3ds Max
    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D модели бровей и ресниц

    Требуется разработать 3D модели бровей и ресниц для канонической модели лица. Необходимо создать пять образцов бровей и ресниц с текстурами, используя файлы .obj. Работа должна быть выполнена в 3D редакторе, с последующим экспортом в формат .obj и .png для текстур.

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D парашют

    Необходимо замоделировать 3D парашют и крепление для одного человека, используя предоставленные модели карабинов. Парашют должен выглядеть как на ветру. По возможности анимировать колебание парашюта (5 сек) и повесить его на пальму, чтобы создать эффект падения. Бюджет ограничен, задание несложное.

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3д макет пандуса

    Разработать 3D-макет пандуса длиной 720 см и высотой 60 см с двойными перилами на высоте 70 и 90 см. Пандус должен иметь навес из профлистов и быть приклеен к предоставленному фото. Точность размеров не критична, макет предназначен для визуального понимания. Размеры на макете указывать не нужно.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 3 д моделирование

    Требуется разработка 3D-дизайна посёлка с участками и домиками для сайта по продаже недвижимости. Модель должна отражать реальные характеристики объектов и их местоположение, предоставляя покупателям полное представление о предложении.

    3D-графика23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Quil/Clojure разработчик, создание 3д сцены и набора примитивов

    Ищется разработчик для создания 3D-сцены с набором простейших моделей зданий и кварталов, включая вращение камеры за курсором и симуляцию осадков. Проект ориентирован на generative art, долгосрочное сотрудничество приветствуется. Интерес к математике и Clojure будет преимуществом.

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Low Poly персонаж

    Требуется 3D-художник для разработки Low Poly персонажа для браузерной RPG игры. Модели должны быть созданы в Blender с учетом анимаций и экспортироваться в Babylon.js. Важно учитывать ограничения по полигональности и качество текстур на уровне референса. Укажите уровень своих навыков в моделировании, текстурировании и анимации.

    Blender
    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Две три Д модели пейзаж и фантастический персонаж в Блендере

    Разработайте 3D-модели для проекта в Блендере, включая низкополигональный остров с 5 животными и 5 деревьями, а также скульптинг фантастического персонажа. Начните с создания скетча, анализа, базового меша и скульптинга с детализированием.

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    3 года назад