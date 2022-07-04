Ищем 3D-аниматора для создания 9 анимаций питомца для игры в жанре тамагочи. Анимации должны быть подготовлены для Unity 3D в формате .FBX с текстовым документом, описывающим последовательность кадров. Все анимации должны плавно переходить из положения стоя и лежа. Срок выполнения 2/3 дня. Возможен созвон для уточнения деталей.
Требуетя 3д моделлеры мебели в 3д макс
Обязанности :
Владеть 3ds max желательно 2022
V-ray 5.
Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max.
Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, развертка, текстуры.
другие соответствия будут указаны в ТЗ. (без текстуры разрешается выполнять задание, но оплата за модель 50%)
Всю информацию и ТЗ мы вышлем вам в лс после отклика.
Там же объясняем по существующим вопросам
Заявки фрилансеров
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