Ищем 3D-аниматора для создания 9 анимаций питомца для игры в жанре тамагочи. Анимации должны быть подготовлены для Unity 3D в формате .FBX с текстовым документом, описывающим последовательность кадров. Все анимации должны плавно переходить из положения стоя и лежа. Срок выполнения 2/3 дня. Возможен созвон для уточнения деталей.