Требуется создание 3D-моделей мебели с использованием 3Ds Max 2022 и V-ray 5. Необходимо составлять правильную геометрию с PBR текстурами, а также создавать модели по фотографиям и референсам. Ожидаются исходники моделей, а не финальная визуализация. Предпочтительно долговременное сотрудничество.
Освежить логотип в 3D
Здравствуйте!
Нужно освежить логотип в 3D и в векторе.
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