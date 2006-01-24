3Д (Blender), Программирование (C#), Векторная графика (Figma).

О себе

Лицеист. В свободное от учебы время я программирую на платформе Unity (на языке C#), моделирую в 3Д (в программе Blender). Также занимаюсь графикой (визитки, лого, постеры, баннеры и т.п.). Могу помочь в создании игры на Unity, начиная с создания спрайтов, 3Д-моделей и графики, заканчивая написанием скриптов и созданием игровых механик. Опыт только не коммерческий (создавал собственные игры, абсолютно все делалось с нуля (3Д-модели, UI, скрипты)). Базовое среднее образование закончил с отличием, поэтому могу помочь с написанием контрольных, тестов и т.д. Портфолио работ в 3Д

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