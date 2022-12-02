Делаю фирменный стиль качественно и быстро!!! Поробуйте узнать насколько быстро сможете получить свой заказ)

Специализация:

Логотипы, визитки, баннеры, фирменный стиль, иллюстрации, 3d modeling

========================================================

Выполню ваш заказ максимально быстро и качественно, любые правки, изменения-бесплатно!

Работаю 24/7,готов начать делать прямо сейчас! Заказ можем обговорить по телефону если для вас это удобней. Могу предоставить визуализацию

Буду рад сотрудничеству)

==============

Образование:

Учусь в университете на дизайнера, закончил специальные курсы "Гранд" полиграфия и дизайн

==============

Метод оплаты:

Приват ,моно и любой другой удобный для вас метод

==============

Связь:

Telegram : z_henya

Insta : @zh.eny_a

Gmail : [email protected]