Делаю фирменный стиль качественно и быстро!!! Поробуйте узнать насколько быстро сможете получить свой заказ)
Специализация:
Логотипы, визитки, баннеры, фирменный стиль, иллюстрации, 3d modeling
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Выполню ваш заказ максимально быстро и качественно, любые правки, изменения-бесплатно!
Работаю 24/7,готов начать делать прямо сейчас! Заказ можем обговорить по телефону если для вас это удобней. Могу предоставить визуализацию
Буду рад сотрудничеству)
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Образование:
Учусь в университете на дизайнера, закончил специальные курсы "Гранд" полиграфия и дизайн
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Метод оплаты:
Приват ,моно и любой другой удобный для вас метод
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Связь:
Telegram: z_henya
Insta: @zh.eny_a
Gmail: [email protected]
Tel:+380960661955
Портфолио
- Пейзаж20 просмотров
- Визитка-реклама20 просмотров
- Logo21 просмотр
- Logo25 просмотров
- Добби14 просмотров
- Иллюстрация31 просмотр
- Logo13 просмотров
- Logo15 просмотров
- Logo20 просмотров
- Логотип тату студии22 просмотра
- Илюстрация аниме-пирата19 просмотров
- Персональный логотип для строительной компании20 просмотров