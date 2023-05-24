Chponker

Арсений Иванюк Chponker

 
18 летУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Был
4 дня назад
3d designer

Добрый день, уважаемые заказчики!

Занимаюсь предметным моделированием и визуализацией, работаю в программе Blender.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
darmogray_y
Юлія 
27 летУкраина
год в сервисе
Была
месяц назад
$15
10 баллов
6 месяцев назад
Створити 3д модель будівлі
все супер
Чудовий замовник
Ответный отзыв
darmogray_y
Юлія 
27 летУкраина
год в сервисе
Была
месяц назад
$15
10 баллов
7 месяцев назад
Створити 3д модель будівлі орків по ескізу
все супер!
Чудовий замовник, завжди на зв'язку, рекомендую до співпраці.
Ответный отзыв