3d designer
Добрый день, уважаемые заказчики!
Занимаюсь предметным моделированием и визуализацией, работаю в программе Blender.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
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- Armchair.15 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 месяцев назад
все супер
Ответный отзыв
Чудовий замовник
$15
10 баллов
7 месяцев назад
Ответный отзыв
Чудовий замовник, завжди на зв'язку, рекомендую до співпраці.