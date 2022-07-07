WoolFree_show

3D Дизайнер / CG артист

level design в UE5. 2 года в 3Ds Max, пол года пользуюсь Blender.

На данный момент уже год нахожусь на фрилансе, в портфолио есть коммерческие заказы.

Low - poly, Mid-poly, Hight-poly моделирование.

Моделирование деталей окружения, пропсы для игровых движков, гейм-реди модели..

Создание текстур в substance painter знание и умение рабоыт с PBR материалами/ умение использовать Substance Designer

UV-Развёртка, Запекание модели - Marmoset. Unreal Engine 5 Левел арт, Навык использования Blueprint 2 года программирования на C# под Unity , Выставление освещения в сцене, композ роликов. Пост процесс в Adobe Affter Effects

Ссылка на инстаграм с работами. - https://www.instagram.com/wolfree_art/

Группа в вк. - https://vk.com/wolfreelabs

Artstation - https://www.artstation.com/vargen

Vimeo -https://vimeo.com/vargen