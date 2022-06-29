3Д Моушн-дизайнер
Занимаюсь созданием 3D моушн-проектов. Прохошел курсы Мастерской Исаева по Motion Design. В 2022 году окончил курсы Wargaming Forge по направлению VFX. Хорошо знаком с Cinema4d, Unreal Engine, RedShift и такими плагинами как: Turbulence FD, Forester. На этом не останавливаюсь и прокачиваю скиллы в 3D анимации дальше. Ссылку на диск с остальными проектами пришлю по запросу.
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Грамотный исполнитель
Ответный отзыв
Чёткие ТЗ, своевременная оплата, рекомендую к сотрудничеству.