3Д Моушн-дизайнер

Занимаюсь созданием 3D моушн-проектов. Прохошел курсы Мастерской Исаева по Motion Design. В 2022 году окончил курсы Wargaming Forge по направлению VFX. Хорошо знаком с Cinema4d, Unreal Engine, RedShift и такими плагинами как: Turbulence FD, Forester. На этом не останавливаюсь и прокачиваю скиллы в 3D анимации дальше. Ссылку на диск с остальными проектами пришлю по запросу.