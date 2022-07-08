Большое спасибо за проделанную работу, Иса! Сделано быстро и качественно,с учётом всех пожеланий и просьб. Очень доволен результатом! Ты очень талантлив, со вкусом, а это не мало важно! Удачи и процветания! Я обращусь к тебе еще не раз !