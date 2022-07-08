Сделать 3д модель в Синема 4д

$35
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен2 заявки370 просмотров

Нужно срочно сделать 3д модель автомобиля в синема 4д...

Подробная информация - пришлю на почту!

3 года назад
Mikhail02
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

IsaSaltahanov
Иса 
23 года
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$30
5 дней
Escrow
Большое спасибо за проделанную работу, Иса! Сделано быстро и качественно,с учётом всех пожеланий и просьб. Очень доволен результатом! Ты очень талантлив, со вкусом, а это не мало важно! Удачи и процветания! Я обращусь к тебе еще не раз !
Точно расписал задание, очень приятно ввел диалог, мне понравилось с вами работать, буду ждать еще интересных заданий от вас...

Заявки фрилансеров

Альберт
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
3 года назад
IsaSaltahanov
Иса 
23 года
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад

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