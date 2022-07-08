По началу написала положительный отзыв, так человек все время запрашивал когда я переведу ему средства, я ответила-что после выполненной работы. Но в силу моей доброты я решила провести ее заранее и для этого нужно было написать отзыв. За день до правок человек потерялся на весь день, аргументируя что уехал куда-то, но высвечивался постоянно онлайн, а крайний день правок человек появился ночью, обещая что все скинут утром. И конечно же не скинул. Все сроки исчерпаны, ничего преподавателями не принято. Теперь требует с меня перевода на его личную карту. Все извинения и прочее летят к чертям. Я заказывала дизайн- его не приняли преподаватели. Были правки- Иса не исправил. Тянет до последнего.