Я против войны в Украине!
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$30
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
год назад
Большое спасибо за проделанную работу, Иса! Сделано быстро и качественно,с учётом всех пожеланий и просьб. Очень доволен результатом! Ты очень талантлив, со вкусом, а это не мало важно! Удачи и процветания! Я обращусь к тебе еще не раз !
Ответный отзыв
Точно расписал задание, очень приятно ввел диалог, мне понравилось с вами работать, буду ждать еще интересных заданий от вас...
$20
6 баллов
2 года назад
По началу написала положительный отзыв, так человек все время запрашивал когда я переведу ему средства, я ответила-что после выполненной работы. Но в силу моей доброты я решила провести ее заранее и для этого нужно было написать отзыв. За день до правок человек потерялся на весь день, аргументируя что уехал куда-то, но высвечивался постоянно онлайн, а крайний день правок человек появился ночью, обещая что все скинут утром. И конечно же не скинул. Все сроки исчерпаны, ничего преподавателями не принято. Теперь требует с меня перевода на его личную карту. Все извинения и прочее летят к чертям. Я заказывала дизайн- его не приняли преподаватели. Были правки- Иса не исправил. Тянет до последнего.
Ответный отзыв
Не рекомендуется