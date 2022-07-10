Разработка подарочной коробки

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок708 просмотров

Добрый день. Все мы знаем новогодние подарочные коробки, те в которых лежат конфеты. Они бывают например в виде домиков (для понимания о чём идёт речь фото приложу). Есть достопримечательности в виде двух мавзолеев. Хотелось бы, чтобы исполнитель сделал некий файл скорее всего в формате jpeg, т.е. просто картинка, на этой картинке обозначены линии сгиба и отреза. Т.е. конечный результат я вижу так: беру файл, распечатываю на плотной бумаге на цветном принтере, отрезаю по линиям обозначенной на ней лишнее, сгибаю по указанным на ней линиям, собираю коробку (желательно не склеивая, а на "замки") и получаю маленькую модельку мавзолея. К которую можно положить какой-то сувенир. Т.е. помимо всего прочего эта картинка должна быть цветная. Фото мавзолеев прикладываю. Кроме того их фото можно найти в интернете набрав в поиске "мавзолей Хусейн Бека" и "мавзолей Турахана". Для более детального понимания деталей стен и т.д. могу сделать видеообзор

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