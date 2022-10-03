Требуется создание 3D-моделей мебели с использованием 3Ds Max 2022 и V-ray 5. Необходимо составлять правильную геометрию с PBR текстурами, а также создавать модели по фотографиям и референсам. Ожидаются исходники моделей, а не финальная визуализация. Предпочтительно долговременное сотрудничество.
Построить по готовым чертежам 3д модель
СРОЧНО. БЫСТРАЯ ПОДРАБОТКА -
построить по готовым чертежам 3д модель дома - без деталей, без текстур - просто форма - эскиз для показа заказчику. Желательно сегодня! Пишите со своими ценами
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