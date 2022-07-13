Создать модель для Unreal Engine

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  2. 3D-графика
Закрыт9 заявок578 просмотров

Создать модель экстерьера и интерьера для Unreal Engine с текстурам и материалами

Что нужно именно нужно:

Крыша, стены, пол, потолки, окна, лестница, встроенная мебель

Что не требуется:

Мелкие объекты, диваны, столы, стулья, светильники

Результат:

Оригинальная сцена с источниками (очень желательно blender)

fbx

Asset для Unreal Engine

BlenderUnreal Engine
3 года назад
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