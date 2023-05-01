Всем привет , я занимаюсь 3д графикой уже 2 года , ищу себе работу , новые знакомства , готов к длительному сотрудничеству

Меня зовут Кирилл Гончаров , 3D художник, занимаюсь моделированием , текстурированием , рендерингом , несложной анимацией, созданием окружия , hard surface моделированием, моделированием оружия, пропсов.

Список моих навыков:

-low-poly и high-poly моделирование , ретопология \ оптимизация сетки

-подборка подходящих референсов

-умение отлично попадать в стилистику подразумеваемого проекта

-редактирование сторонних 3д моделей

-знание пайплайна для разработки моделей для игр

-UV развертка

-драфт модели

-запекание карт

-текстурирование в substance painter

-отлично владею рендерингом (cycles и evee в blender)

-интеграция моделей в игровые движки

-несложный риггинг

-базовая анимация

Список программ, которые я использую:

Blender, Substance painter, Fusion 360, Quixel Mixer, Quixel Bridge, Photoshop, Unity, Unreal engine.

Опыт работы:

Работал в крупном game-fi проекте 8 месяцев, есть опыт работы в инди команде, так же недолгое время вел собственный игровой проект. В остальное время делал разовые заказы на фрилансе.

На данный момент полностью готов работать над вашими задачами. Проявлю всю свою креативность и профессионализм.

Мое портфолио: https://render.ru/ru/artist/240297/portfolio

С уважением,

Кирилл.