Меня зовут Кирилл Гончаров , 3D художник, занимаюсь моделированием , текстурированием , рендерингом , несложной анимацией, созданием окружия , hard surface моделированием, моделированием оружия, пропсов.
Список моих навыков:
-low-poly и high-poly моделирование , ретопология \ оптимизация сетки
-подборка подходящих референсов
-умение отлично попадать в стилистику подразумеваемого проекта
-редактирование сторонних 3д моделей
-знание пайплайна для разработки моделей для игр
-UV развертка
-драфт модели
-запекание карт
-текстурирование в substance painter
-отлично владею рендерингом (cycles и evee в blender)
-интеграция моделей в игровые движки
-несложный риггинг
-базовая анимация
Список программ, которые я использую:
Blender, Substance painter, Fusion 360, Quixel Mixer, Quixel Bridge, Photoshop, Unity, Unreal engine.
Опыт работы:
Работал в крупном game-fi проекте 8 месяцев, есть опыт работы в инди команде, так же недолгое время вел собственный игровой проект. В остальное время делал разовые заказы на фрилансе.
На данный момент полностью готов работать над вашими задачами. Проявлю всю свою креативность и профессионализм.
Мое портфолио: https://render.ru/ru/artist/240297/portfolio
С уважением,
Кирилл.
Портфолио
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