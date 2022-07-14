Требуется специалист по hard surface 3D-графике для изготовления 36 элементов, включая части персонажей, оружие и предметы окружения. Обеспечьте высокое качество моделей для успешной реализации проекта.
Требуется 3д моделлер мебели в 3д макс с vray рендером
Обязанности :
Владеть 3ds max желательно 2022
V-ray 5.
Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max.
Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, развертка, текстуры.
другие соответствия будут указаны в ТЗ. (без текстуры разрешается выполнять задание, но оплата за модель 50%)
Всю информацию и ТЗ мы вышлем вам в лс после отклика.
Там же объясняем по существующим вопросам
Заявки фрилансеров
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