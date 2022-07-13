Нужно анимировать 3Д модель в 3DMax. Работа с ORNATRIX!

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки372 просмотра

Нужно анимировать 3D модель в 3DMax (https://disk.yandex.com/d/UWJLPOziZUJk-A). ТЗ прикрепил (моделька - рендер Vray, шерсть Ornatrix). Ознакомьтесь с моделькой, а только потом пишите:

1. Стоимость

2. Сроки

3. Работали ли вы с шерстью Ornatrix? ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО. Если да, то вышлите хотя бы 1 пример.

ЕСЛИ ВЫ НЕ РАБОТАЛИ С ORNATRIX, ТО НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ.

3ds Max
3 года назад
folt1k
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Заявки фрилансеров

Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Евгений
 
41 год
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создать 3D-модель мебели

    $85

    Требуется создание 3D-моделей мебели с использованием 3Ds Max 2022 и V-ray 5. Необходимо составлять правильную геометрию с PBR текстурами, а также создавать модели по фотографиям и референсам. Ожидаются исходники моделей, а не финальная визуализация. Предпочтительно долговременное сотрудничество.

    3ds Max
    3D-графика27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется 3д моделлер мебели в 3д макс с рендером vray

    $70

    Ищется 3D-моделлер для создания реалистичной модели кресла в 3ds Max с использованием V-Ray. Необходимо соответствие размерам, развертке и текстурам. Возможна разработка в Blender с переводом в Max. Техническое задание будет предоставлено после отклика. Обратите внимание, что без текстур оплата составит 50%.

    3ds MaxBlender
    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать модель для Unreal Engine

    Требуется создать модель экстерьера и интерьера для Unreal Engine с текстурами и материалами. Необходимо проработать крыши, стены, полы, потолки, окна, лестницы и встроенную мебель. Результат должен быть в формате FBX, желательно с использованием Blender. Мелкие объекты, такие как диваны, столы и стулья, не требуются.

    BlenderUnreal Engine
    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вписать в 3D рамку название и объединить их ,формат stl

    Требуется вписать название в 3D рамку и объединить в один файл формата STL. Необходимо настроить размер рамки под 2060х60 для чипа станка и сделать надпись. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом всех размеров.

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка подарочной коробки

    Требуется разработка цветной подарочной коробки в виде мавзолеев с обозначениями линий сгиба и отреза. Исполнитель должен создать файл в формате jpeg, который можно распечатать на плотной бумаге, вырезать и собрать без склеивания. Прилагаются фото мавзолеев для ориентира. Возможен видеообзор для уточнения деталей.

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Построить по готовым чертежам 3д модель

    Срочно требуется построить 3D-модель дома по готовым чертежам. Модель должна быть простой, без деталей и текстур, предназначена для показа заказчику. Ожидается выполнение работы сегодня.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать 3д модель в Синема 4д

    $35

    Требуется срочно разработать 3D-модель автомобиля в программе Cinema 4D. Подробная информация будет предоставлена позже. Ожидается качественное выполнение работы.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сцена дверей в 3DMAX готовая к визуализации

    Требуется создать качественную сцену в 3DMAX с готовыми моделями дверей для визуализации. Необходимо настроить освещение, материалы, камеру и рендеринг с использованием v-ray 5.2. В сцене должны быть одна глухая дверь и одна дверь в стекле (приоткрытая). Рендер производится бакетами на процессоре.

    3ds Max
    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Motion Design ролики

    Требуется разработать ролики с использованием motion design и 3D-графики. Ориентироваться на стиль и формат видео, представленный по указанным ссылкам. Необходимо создать динамичное и привлекательное видео с высоким качеством анимации.

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Освежить логотип в 3D

    Требуется освежить логотип в 3D и подготовить его в векторном формате. Необходима проработка деталей для улучшения визуального восприятия и актуализации дизайна.

    3D-графика24 заявки
    Закрыт
    3 года назад