Нужно анимировать 3D модель в 3DMax (https://disk.yandex.com/d/UWJLPOziZUJk-A). ТЗ прикрепил (моделька - рендер Vray, шерсть Ornatrix). Ознакомьтесь с моделькой, а только потом пишите:

1. Стоимость

2. Сроки

3. Работали ли вы с шерстью Ornatrix? ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО. Если да, то вышлите хотя бы 1 пример.

ЕСЛИ ВЫ НЕ РАБОТАЛИ С ORNATRIX, ТО НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ.