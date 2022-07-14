Требуется создать модель экстерьера и интерьера для Unreal Engine с текстурами и материалами. Необходимо проработать крыши, стены, полы, потолки, окна, лестницы и встроенную мебель. Результат должен быть в формате FBX, желательно с использованием Blender. Мелкие объекты, такие как диваны, столы и стулья, не требуются.