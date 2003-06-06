3D Artist

3D художник. Имею год опыта коммерческой работы в качестве 3D художника по пропсам. Большая его часть - разработка пропсов под юнити, несколько раз создавал пропсы под ПК игры, также множество раз создавал и рендерил хайполи ассеты для 2D художников. В данный момент занимаюсь изучением создания игрового окружения в Unreal Engine. Работаю в Maya/Blender, Substance Painter, Substance Designer, Marmoset Toolbag, Zbrush, RizomUV, Photoshop(в основном для правки карт).