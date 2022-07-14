3D модель ламы

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Закрыт2 заявки284 просмотра

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Нужна моделька 3D моделька Ламы

1. Структура как в diforta, 1 сайт

2. Хорошая цветовая гамма (темные оттенки) brpay

3. Наш логотип - Лама, нам нужно чтобы страница загрузки, была как в сайте www.tsvetnoy.com, только будет бегущая Лама.

+ Отдельно сам логотип в этом духе На сайте tsvetnoy хорошая тема с зачеркивание, обводкой и выделением разделов, если навести мышь на них

https://www.tsvetnoy.com/main?ysclid=l5c8mx2ybf487469306 https://brpay.io/

3 года назад
guest_16578765924988
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
35 лет
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Был
9 месяцев назад
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Иван
 
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3 года в сервисе
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