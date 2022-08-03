Требуется создать 3D текст "kuufa" на заднем плане пляжа. Цвет текста должен быть розовым или фиолетовым. Важно, чтобы работа была выполнена качественно и с красивым дизайном.
Сделать визуализации пирогов конструкций каркасного дома в 3d max
Нужно сделать 8 пирогов конструкций для сайта строительной компании. Есть составы и их схематические рисунки. + исходники и визуализации пирожков, которые ранее были на сайте (для примера)
фото примера конечного продукта приложила
Выбранный исполнитель
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