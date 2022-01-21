pysmennayat

Татьяна pysmennayat

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
8
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

BazenA
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$80
8 баллов
3 года назад
Сделать визуализации пирогов конструкций каркасного дома в 3d max
3ds Max
Благодарю за сотрудничество! Рекомендую!
Благодарю Инну за работу!
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$52
10 баллов
3 года назад
Написать статью Покупка готового дома или строительство дома с нуля
Спасибо за очередной заказ! Рекомендую!
Спасибо, рекомендую
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$15
10 баллов
3 года назад
Сделать перевод английского текста на французский и немецкий
Спасибо!
Благодарю!
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$52
10 баллов
3 года назад
Написать статью Одноэтажный или двухэтажный дом. Что дешевле и лучше?
Спасибо за заказ!
Отличная работа!
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$52
10 баллов
3 года назад
Написать статью Почему не стоит покупать участок с готовым фундаментом
Спасибо за заказ и очередное доверие!
Отличная работа, спасибо !
Ответный отзыв
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