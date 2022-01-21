pysmennayat

Необходимо создать 8 3D-визуализаций пирогов конструкций каркасного дома для сайта строительной компании. Имеются схемы, исходники и примеры визуализаций для参考. Проект требует качественной проработки деталей для представления на сайте.
- 3D-графика1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется качественный перевод текста объемом 2000 знаков с английского на французский и немецкий языки для создания субтитров к видео. Ожидается внимательное отношение к деталям и соблюдение оригинального смысла текста.Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется написать статью, сравнивающую покупку готового дома и строительство с нуля. Основное внимание уделите преимуществам и недостаткам каждого варианта, чтобы читатели могли сделать осознанный выбор.Завершен3 года назад
Требуется написать статью, сравнивающую одноэтажные и двухэтажные дома с точки зрения стоимости и удобства. Рассмотреть плюсы и минусы каждого типа, проанализировать, что дешевле и лучше для проживания. Обратить внимание на ключевые аспекты выбора.Завершен3 года назад
Напишите статью, в которой раскроете причины, по которым не рекомендуется покупать участок с готовым фундаментом. Опишите возможные риски и подводные камни, связанные с такими сделками. Уделите внимание юридическим аспектам и техническим недостаткам, которые могут возникнуть у готового фундамента.Завершен3 года назад
Требуется написать статью, в которой будет представлен пошаговый план строительства частного дома. В статье необходимо учесть все ключевые этапы и рекомендации, указанные в техническом задании во вложении.Завершен3 года назад
Требуется написать статью о заливке фундамента зимой для жителей России. Описание должно охватывать важные моменты, плюсы и минусы зимних работ, особенности бетонных добавок и алгоритм выполнения. Объем текста до 15 000 знаков с уникальностью от 80%. Статья должна быть понятной и доступной, без перегрузки терминами.Завершен3 года назад
Требуется автор для написания статьи на тему 'Как получить строительный паспорт'. Основная тематика - строительство и проекты домов. Оплата 50% после получения материала.Завершен3 года назад
Требуется перевод 2000 знаков текста с английского на немецкий и французский для субтитров к видео на строительную тематику. Необходима корректировка грамматики исходного текста, если это потребуется. Возможен выбор между одним подрядчиком для обоих языков или двумя отдельными исполнителями.Переводы16 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать и смонтировать видеоряд для анимированного ролика по заданному сценарию. Важно указать стоимость минуты подобного видео. Ожидается качественный видеомонтаж и соблюдение концепции.Видеомонтаж19 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется озвучить познавательный текст на тему проектирования домов объемом 9400 знаков с пробелами. Это разовая задача с возможностью дальнейшего сотрудничества по аналогичным проектам.Озвучивание1 заявкаЗакрыт3 года назад