Написать статью Одноэтажный или двухэтажный дом. Что дешевле и лучше?

Нужно написать текст 1500-1800 симв б/п про простые мини-игры (те, что раньше назывались флеш-играми). В тексте использовать 2 заголовка и как минимум один список. Что характерно для простых игр – то, что в ...
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