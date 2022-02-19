Сторитейлинг

КопирайтингЗавершен14 заявок788 просмотров
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Привет копирайтеры!

Есть коллекция ночных фотографий порядка 50 шт. (Украина, Киев).

Коллекция состоит как из достопримечательностей, так и случайных фотографий.

Задача: придумать небольшие истории относительно каждой фотографии. Истории должны подчеркивать глубокую ночь и вызывать чувство загадочности.

Количество символов одной истории: до 500 символов

Пример одной из фотографий прикрепляю к примеру. Цену выставляйте за 1 текст.

2 года назад
mrAndrew
Андрей 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lacrimosa27
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 дней назад
2 года назад
$86
7 дней
UAH
Ольга отличный копирайтер, все сделала быстро и качественно. Художественный стиль у нее на высоте 🙂
Представилась редкая возможность поработать с авторскими фото и пофантазировать) Получила удовольствие от проекта и коммуникации с Андреем. Все отлично, спасибо!