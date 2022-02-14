Написание отзыва

Просьба откликаться только с примерами текстовУказывайте срок и стоимость в сопроводительном письме Выберем кандидата из любого городаКлючевые слова можем направить сами
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В общем посыл в заголовке, мне необходимы отзывы на Авито. 15-20 штук
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