Написание отзыва

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КопирайтингЗакрыт29 заявок720 просмотров
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В общем посыл в заголовке, мне необходимы отзывы на Авито. 15-20 штук

2 года назад
max_va
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад