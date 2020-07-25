Необходимо доработать сайт (довести до ума). Что на данный момент имеется: 1. Не доработанный сайт – [url=https://xn--24-6kcat8acf3a4d.xn--p1ai/]xn--24-6kcat8acf3a4d.xn--...[/url] (Кладофка24.рф) 2. Правки, который были написаны для предыдущих разработчиков. Предыдущие разработчики вообще не уделяли дизайну время, просто брали и передвигали с помощью кода блоки ...