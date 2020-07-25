max_va

Максим Нестеров max_va

 
24 годаРоссия/Калининград
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработать сайт

    Необходимо доработать сайт (довести до ума).  Что на данный момент имеется:  1. Не доработанный сайт – [url=https://xn--24-6kcat8acf3a4d.xn--p1ai/]xn--24-6kcat8acf3a4d.xn--...[/url] (Кладофка24.рф)  2. Правки, который были написаны для предыдущих разработчиков.  Предыдущие разработчики вообще  не уделяли дизайну время, просто брали и передвигали с помощью кода блоки ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видеодизайн рекламных акций

    Сделать качественный видеодизайн рекламных акций. + оживить логотип. Тематика стриптиз клуб. Акции расписаны по дням, сделать необходимо 1 акция (1 день) 1 видеоролик. Всего 10 роликов.  Два экрана- 1-экран (192x256) 2-экран (80x256) 3-экран (телевизор) 42 дюйма – 106 см Как ...

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    3 года назад