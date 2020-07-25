В общем посыл в заголовке, мне необходимы отзывы на Авито. 15-20 штук
Копирайтинг29 заявок
Закрыт
2 года назад
В общем посыл в заголовке, мне необходимы отзывы на Авито. 15-20 штук
Необходимо доработать сайт (довести до ума). Что на данный момент имеется: 1. Не доработанный сайт – [url=https://xn--24-6kcat8acf3a4d.xn--p1ai/]xn--24-6kcat8acf3a4d.xn--...[/url] (Кладофка24.рф) 2. Правки, который были написаны для предыдущих разработчиков. Предыдущие разработчики вообще не уделяли дизайну время, просто брали и передвигали с помощью кода блоки ...
Сделать качественный видеодизайн рекламных акций. + оживить логотип. Тематика стриптиз клуб. Акции расписаны по дням, сделать необходимо 1 акция (1 день) 1 видеоролик. Всего 10 роликов. Два экрана- 1-экран (192x256) 2-экран (80x256) 3-экран (телевизор) 42 дюйма – 106 см Как ...