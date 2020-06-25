Сделать качественный видеодизайн рекламных акций. + оживить логотип. Тематика стриптиз клуб.

Акции расписаны по дням, сделать необходимо 1 акция (1 день) 1 видеоролик. Всего 10 роликов.

Два экрана- 1-экран (192x256)

2-экран (80x256)

3-экран (телевизор) 42 дюйма – 106 см

Как все должно быть:

ПН-крутиться акция именно, которая рассчитана на понедельник

ВТ- Крутиться акция, которая рассчитана на вторник

и.т.д

Шрифты желательно делать объемные, так как маленькие плохо видно, они размываются.

Кандидату скину все исходники, фото экранов и.т.д для более удобной работы.

Кандидату необходимо сделать демо-версию ролика, чтобы посмотреть попадает ли он в стилистику клуба.

Пример того, что нравится...https://www.instagram.com/w_restclub/

необходимо ЭТО сделать срочно