Видеоролик - поздравление. Исходный материал - 30-40 роликов с разных носителей. Готовый хронометраж до 10 минут. Немного анимации и спецэффектов. Просто собрать по смыслу и визуалу душевный фильм в виде интервью из того, ...
Нужно написать сценарий для видео
Нужно написать сценарий для видео Презентации веб портала. Информацию представим. Цена 1000 рублей.Для получения подробной информации свяжитесь по Ватцап
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $200
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо разработать ролик на основании сценария. Пример ролика который указан в сценарии - это практически аналог того что нам нужно, что мы видим. Ждем ответственного исполнителя ...Видеомонтаж19 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен проморолик для обменного онлайн пункта на 35-40 секунд. Пример ролика https://www.youtube.com/watch?v=aXvCqD5GXr0&feature=youtu.be Сценарий предоставим. От вас - графика - озвучка текста - сведение Озвучку можем ...Видеомонтаж15 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Удалить видеоролики на чужом YouTube канале Есть 2 видео где присутствую я, нужно правильно написать жалобу чтобы удалили два видеороликаВидеомонтаж17 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно периодически монтировать короткие ролики длительностью 2-3 минуты для видео блога фотографа для Ютуб. Видеосъемки выполнены не профессионально, может быть грамотный монтаж немного исправит ситуацию. Планируемая структура видео: - заставка (сейчас ...Видеомонтаж70 заявокЗакрыт5 лет назад
Ребята привет! Нужно сделать видео заставку для ютуб канала сайта https://aromda-mebel.ru/ Нужно, чтоб появлялся логотип, вот примеры: https://www.youtube.com/watch?v=lZ7Tk-e-BUM&list=PL58dMP4dVJj4a45jAo5_T3VVBiN5wQi6c&index=2&t=0s Можно что то подобное сделать https://www.youtube.com/watch?v=SQUjRZKBmYU&list=PL58dMP4dVJj4a45jAo5_T3VVBiN5wQi6c&index=8 ...Видеомонтаж30 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно из ролика на 2мин смонтировать на 30 сек. оставить только важную информацию, поменять музыку на более спокойную, в конце ролика добавить сайт и телефон. https://www.youtube.com/watch?v=jIO3l28gRWo&feature=youtu.be Ролик только на ютубе, скачать можно ...Видеомонтаж55 заявокЗакрыт5 лет назад
3D анимация инструкции по установке penkid ограничителя на окно. Длительность: до 1:30 минут.Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ставить на любые фотки лайки и каменты всё что нужно сделать отзыв канкретно о фоткеВидеомонтаж41 заявкаЗакрыт5 лет назад