Нужно сделать видеозаставку

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Закрыт30 заявок1172 просмотра

Ребята привет!

Нужно сделать видео заставку для ютуб канала сайта https://aromda-mebel.ru/ 

Нужно, чтоб появлялся логотип, вот примеры:

https://www.youtube.com/watch?v=lZ7Tk-e-BUM&list=PL58dMP4dVJj4a45jAo5_T3VVBiN5wQi6c&index=2&t=0s

Можно что то подобное сделать https://www.youtube.com/watch?v=SQUjRZKBmYU&list=PL58dMP4dVJj4a45jAo5_T3VVBiN5wQi6c&index=8

В общем логотип дам, текст что нужно там разместить тоже напишу, заставка на 6-8 секунд

5 лет назад
shayhylov87
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