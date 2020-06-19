Условия: мужчина-актер 30-40 лет, хорошая дикция, возможности для записи качественного звука и видео, ответственность. Подробности в переписке Оплата договорная. При подаче заявки сразу же указывайте свой возраст, ...
Монтаж видео для YouTube канала
Требуется креативный видеомонтажер высокого уровня на постоянную основу.
Обязанности:
- Монтаж видео для YouTube канала (тематика - фэшн, бьюти, влоги, разговорные видео)
- Несколько роликов в неделю
- Цветокоррекция, выравнивание звука
- Добавление графических элементов, переходов, анимаций
- Подбор музыки
- Динамичный, креативный монтаж, способный сделать интересным даже самое обычное видео
- Уверенная работа в Adobe Premier, Adobe After Effects, Photoshop
- Умение работать с графическим оформлением и создавать легкую инфографику: анимации, плашки, титры, заставки
- Базовые навыки по работе с аудио
- Понимание принципов блогерского контента и монтажа
- Уметь расставлять акценты в монтаже и удерживать внимание зрителя
- Чувство вкуса и стиля, хорошее чувство юмора, насмотренность, умение грамотно сочетать элементы, шрифты, эффекты, картинки и тд
- Понимать целевую аудиторию, следить за трендами
- Значительный опыт и портфолио
- Желательно знание английского языка
- Высокая ответственность, выполение задач в срок
Частичная занятость
Оплата по договоренности за каждый ролик, от 40000₽ в месяц, зависит от количества роликов.
Отправляйте свои резюме и портфолио на [email protected]
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