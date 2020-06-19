Требуется креативный видеомонтажер высокого уровня на постоянную основу.

Обязанности:

Монтаж видео для YouTube канала (тематика - фэшн, бьюти, влоги, разговорные видео)

Несколько роликов в неделю

Цветокоррекция, выравнивание звука

Добавление графических элементов, переходов, анимаций

Подбор музыки

Динамичный, креативный монтаж, способный сделать интересным даже самое обычное видео

Уверенная работа в Adobe Premier, Adobe After Effects, Photoshop

Умение работать с графическим оформлением и создавать легкую инфографику: анимации, плашки, титры, заставки

Базовые навыки по работе с аудио

Понимание принципов блогерского контента и монтажа

Уметь расставлять акценты в монтаже и удерживать внимание зрителя

Чувство вкуса и стиля, хорошее чувство юмора, насмотренность, умение грамотно сочетать элементы, шрифты, эффекты, картинки и тд

Понимать целевую аудиторию, следить за трендами

Значительный опыт и портфолио

Желательно знание английского языка

Высокая ответственность, выполение задач в срок

Требования:Удаленная работа

Частичная занятость

Оплата по договоренности за каждый ролик, от 40000₽ в месяц, зависит от количества роликов.

Отправляйте свои резюме и портфолио на [email protected]