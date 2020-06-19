Монтаж видео для YouTube канала

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт69 заявок2131 просмотр

Требуется креативный видеомонтажер высокого уровня на постоянную основу.

Обязанности:

  • Монтаж видео для YouTube канала (тематика - фэшн, бьюти, влоги, разговорные видео)
  • Несколько роликов в неделю
  • Цветокоррекция, выравнивание звука
  • Добавление графических элементов, переходов, анимаций
  • Подбор музыки
  • Динамичный, креативный монтаж, способный сделать интересным даже самое обычное видео
Требования:
  • Уверенная работа в Adobe Premier, Adobe After Effects, Photoshop
  • Умение работать с графическим оформлением и создавать легкую инфографику:  анимации, плашки, титры, заставки
  • Базовые навыки по работе с аудио
  • Понимание принципов блогерского контента и монтажа
  • Уметь расставлять акценты в монтаже и удерживать внимание зрителя
  • Чувство вкуса и стиля, хорошее чувство юмора, насмотренность, умение грамотно сочетать элементы, шрифты, эффекты, картинки и тд
  • Понимать целевую аудиторию, следить за трендами
  • Значительный опыт и портфолио
  • Желательно знание английского языка
  • Высокая ответственность, выполение задач в срок
Удаленная работа

Частичная занятость 

Оплата по договоренности за каждый ролик, от 40000₽ в месяц, зависит от количества роликов.

Отправляйте свои резюме и портфолио на [email protected]

5 лет назад
workleestmary
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