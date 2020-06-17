Возраст 40+ Особо креативным доплатим. Текст и сценарий предоставляем.
Смонтировать и обработать видео
На протяжении нескольких месяцев буду давать задания по обработке и монтажу видео, трубуется как простой монтаж, так и продвинутый
(видеопромоушен, видеодизайн и графика, блюр и т д ). По надобности
нужно будет вносить небольшие правки. Рассмотрю все заявки, выберу
наиболее качественные по стоимости до 1500 за видео. Чем ниже
стоимость, тем конечно лучше. Буду рад, если первое видео будет
выполнено по постоплате чтобы я мог проверить вас.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж6 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый вечер. Необходимо смонтировать видео для ролика для размещения на Ютуб-канале.Видеомонтаж60 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужны люди которые смогут на свой телефон снять себя сказав несколько слов о сервисе. За сколько вы готовы это сделать? Заказы периодически появляются, буду к вам обращаться регулярно.Видеомонтаж27 заявокЗакрыт5 лет назад
ЗАДАНИЕ №1. Нужно снятьВидеофильм-презентацию компании по производству комплектующих (насосы, прокладки и т.д.). Нужно снять их офис, склад, и производство. Всё это расположено в одном месте в городе Москва. Ну соответственно обложка ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Мы занимаемся оптикой и нам выделили место в Данна Молл на Led экране. Есть тех задание от арендадателей ТЦ к этому видео.Видеомонтаж18 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно из картинок сделать монтаж в хоррор стиле под записанную историю. Длительность: час сорокВидеомонтаж13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $145
Условия: мужчина-актер 30-40 лет, хорошая дикция, возможности для записи качественного звука и видео, ответственность. Подробности в переписке Оплата договорная.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно выполнить точный, качественный монтаж видео (длительность до 30 минут) для YouTube-канала Рейтинг R. Тематика этого канала - юмористически-развлекательные переводы старых\новых отличных фильмов, новых трейлеров, сюжетного видео (катсцен) из игр, пародий. Сама работа состоит в том ...Видеомонтаж18 заявокЗакрыт5 лет назад
На главную сайта о продаже часов (не купить часы, а именно скупка у людей) нужен ролик. ТЗ и подробности позже, пока кидайте ваше портфолиоВидеомонтаж26 заявокЗакрыт5 лет назад
UPD: На данный момент поступило уже 50 заявок с трех сайтов - агрегаторов. К сожалению, очень хочется сотрудничать со всеми в виде тестового задания, так что пока приостанавливаю поиск. Если уж вам прям действительно очень ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт5 лет назад