Смонтировать и обработать видео

На протяжении нескольких месяцев буду давать задания по обработке и монтажу видео, трубуется как простой монтаж, так и продвинутый

(видеопромоушен, видеодизайн и графика, блюр и т д ). По надобности

нужно будет вносить небольшие правки. Рассмотрю все заявки, выберу

наиболее качественные по стоимости до 1500 за видео. Чем ниже

стоимость, тем конечно лучше. Буду рад, если первое видео будет

выполнено по постоплате чтобы я мог проверить вас.