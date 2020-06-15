Нужно выполнить точный, качественный монтаж видео (длительность до 30 минут) для YouTube-канала Рейтинг R. Тематика этого канала - юмористически-развлекательные переводы старых\новых отличных фильмов, новых трейлеров, сюжетного видео (катсцен) из игр, пародий. Сама работа состоит в том ...
Нужно озвучить текст и снять видео
Условия: мужчина-актер 30-40 лет, хорошая дикция, возможности для записи качественного звука и видео, ответственность.
Подробности в переписке
Оплата договорная.
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