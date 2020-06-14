требуется снять короткий видео отзыв о компании. текст предоставим.
Видеомонтаж
Уникализировать видео под рекламу приложений в Фейсбуке. Нарезка, вставка текста. Нужно 5-6 видео уникальных. Срочно
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1000
здравствуйте нужен разработчик для медиатеки по ffmpeg для трансляции, что бы транслировать свои каналы нужно написать админку для управление медиатекой запуск канала остановка запись вставка текста вставка логотипа управление. шрифтами для текста, Остальное можно обговорить ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $2
Здравствуйте. Меня зовут Евгения. Нестандартный заказ) 1. Созвониться со мной в скайпе 2. Я задам несколько вопросов (мини-интервью) 3. Сделаю видео-запись. 4. Время 5-10 минут. Для ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Видео из нашего материала 30 сек - 1 минута с эффектами неонового подчеркивания линий Одежды. Динамичный ролик с переходами под музыку. Направление, спортивная одежда для йоги. @jullyvully.store исходные видео сняты на айфон хр со стабилизаторомВидеомонтаж34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно взять все песни Morgenshtern, на которые были клипы, и в той же иерархии в которой они выходили - сделать мегамикс из припевов песен. Важны и музыкально, и видео сведения. Пример мегамикса ...Видеомонтаж16 заявокЗакрыт5 лет назад
Задачи: озвучка текстов, съемка видео, право на использование фото для социальных сетях под другим именем (в личной переписке). Условия: хорошая дикция, возможности для записи качественного звука и видео, ответственность. Подробности в переписке ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется креативный видео редактор, который сможет красиво и современно смонтировать ролики для проекта медицинского туризма в Израиле https://www.isramedportal.ruВидеомонтаж43 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нам нужно доработать сценарий для озвучки рекламы в Youtube. По сценарию будем озвучивать видео рекламу. Нам нужно из сырого текста сделать 3 варианта на 120сек, 90сек, 35сек. Текст должен быть не ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт5 лет назад
Юридическая фирма ищет специалиста-дизайнера для оформления шапки канала на ютуб и заставок для видео, чтобы было всё одной концепции. Специфика нашей фирмы оказание миграционных услуг иностранцам и юридическим лицам. Рассматриваем кандидатов с примерами ...Видеомонтаж22 заявкиЗакрыт5 лет назад