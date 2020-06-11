Нужен прогер по ffmpeg

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки837 просмотров

здравствуйте  нужен  разработчик  для медиатеки по ffmpeg для трансляции, что бы транслировать свои каналы  нужно написать админку для управление медиатекой  запуск канала  остановка запись вставка текста  вставка логотипа  управление. шрифтами для текста, Остальное можно обговорить в лички  еше есть доплата за какие нить доп услуги !

5 лет назад
sata2015
Виталий 
40 лет
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Был
5 лет назад

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Антон
 
36 лет
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Игорь
 
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