Смонтировать ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт49 заявок839 просмотров

Монтаж ролика длительностью 3-4 мин.

Примеры можно посмотреть тут: https://www.youtube.com/channel/UCK430UwoPv-x80de5ESUi0Q?view_as=subscriber

Оплата по договоренности. Присылайте примеры ваших работ.

5 лет назад
sunsinger
Дмитрий 
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Заявки фрилансеров

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