Сценарий для видео презентации.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок706 просмотров

Нужно составить сценарий для видео презентации дляпортала сайта. Сценарий должен быть в таком виде, чтобы описывал все

преимущества портала - для этого вам нужно ознакомиться с черновым ТЗ и с самим

сайтом.

5 лет назад
guest_15917217195034
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Заявки фрилансеров

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