Нужно найти сервис, либо найти встраиваемый проигрыватель видео, решающий нашу задачу - показать часть видео по заданным меткам времени.Вот пример того, что нам надо: Есть видеоЕсть нарезка по минутамНажимаем на нужную секцию - открываем сразу ...
Сценарий для видео презентации.
Нужно составить сценарий для видео презентации дляпортала сайта. Сценарий должен быть в таком виде, чтобы описывал все
преимущества портала - для этого вам нужно ознакомиться с черновым ТЗ и с самим
сайтом.
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