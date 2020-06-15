Добавить аудио в видео файл + продлить видео за счет дублирования кадр

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Завершен43 заявки891 просмотр

есть видео на  73 сек

 есть две звуковые озвучки по 1 мин 51 сек. (голос мужчины и голос женщины)

Требуется  

за счет дублирования слайда продлить видео , до длины озвучки 

На выходе я должен получить два видео файла в mp4 формате с двумя разным озвучками, но с одинаковым видео. Длинной по 1 мин 51 сек

5 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

katherine_pirs
Екатерина 
21 год
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Сделали все в соотвествии с ТЗ, рекомендую исполнителя
Рекомендую брать работу у этого заказчика

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katherine_pirs
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